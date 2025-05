Napoli Basket ko nell'epilogo stagionale: Trento vince 89-114 Il club: "Shaquille O'Neal? Rumors, in questo momento..."

Festa salvezza al Fruit Village Arena - PalaBarbuto per il Napoli Basket che, però, chiude la stagione con una sconfitta. La Dolomiti Energia Trentino ha superato la squadra azzurra con il risultato di 89-114 nella trentesima e ultima giornata del campionato di Serie A. È stata la giornata in cui il club partenopeo ha ufficializzato il trasferimento delle "quote azionarie di proprietà delle famiglie Amoroso e Tavassi, rispettivamente rappresentate dalle entità Generazione Vincente Academy Srl e Paideia Srl, alla società Napoli Basketball LLC, società guidata dalla cordata internazionale con sede a New York rappresentata da Matt Rizzetta, imprenditore italoamericano nonché presidente del Campobasso FC e Daniel Doyle".

"Solo rumor, in questo momento privi di fondamento"

Sull'ipotesi di Shaquille O'Neal nella compagine societaria il Napoli Basket ha diramato una nota ufficiale. "La S.S. NapoliBasket srl, in riferimento alle notizie di stampa pubblicate in relazione alla partecipazione del Sig. Shaquille O’ Neal alla compagine societaria, precisa che è ben lieta di poter ospitare Mike Parris, storico braccio destro di O’Neal, come special guest per la partita di questa sera contro Trento, ma che al momento non vi è alcun contatto in essere con l’Hall of fame Statunitense. Pertanto le notizie riferite dagli organi di stampa sono esclusivamente rumor, in questo momento prive di fondamento".