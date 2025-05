Juve Stabia-Palermo, Pagliuca: "Umiltà e coraggio per continuare il sogno" Domani turno preliminare dei play-off al Menti: "Noi e la nostra gente saremo una cosa sola"

"Domani sarà una partita difficile. Siamo felici di poter giocare questa gara soprattutto davanti ai nostri tifosi, vedere la Juve Stabia ai play off penso sia una cosa bella non solo per la città ma anche per il percorso che abbiamo fatto. Sappiamo bene le difficoltà che ci saranno ma il nostro focus è sulla partita". Così Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, ha presentato la sfida di domani (ore 19.30) contro il Palermo, valida per il turno preliminare dei play-off.

"Domani insieme ai nostri tifosi, a tutta la città di Castellammare, lotteremo insieme a loro. Sarà una partita dove serve quella voglia e quella determinazione che contraddistingue sia la città che i nostri ragazzi, ci troviamo a dover dare il meglio anche per le nostre ambizioni. La partita di domani sarà un opportunità di migliorare il nostro percorso rispetto alle due gare di campionato dove avremmo meritato di più, siamo consapevoli che abbiamo fatto tante cose buone come altre che dobbiamo migliorare. Le partite difficili ti danno anche risposte belle, dobbiamo giocare dando tutto per non avere rimpianti a fine partita, siamo consapevoli di aver creato qualcosa di bello con la nostra tifoseria e con la città di Castellammare".

Per Pagliuca "alla base deve esserci sempre l’umiltà che è una qualità che regna dall’inizio all’interno del gruppo. La vicinanza del nostro popolo é il riconoscimento del percorso di questo periodo, la partita di domani l’abbiamo guadagnata insieme ed è importante il sostegno di tutti. Per domani abbiamo recuperato tutti, vediamo Buglio se riesce perché è importante per il gruppo insieme a Gerbo e Candellone, dobbiamo essere attenti ai minuti che alcuni possano avere perché è una gara che può andare anche oltre i 90 minuti, ho visto la squadra molto propositiva e contenta di poter giocare una gara così. Dobbiamo essere focalizzati solo sul Palermo e ci prepariamo a cercare la struttura giusta per affrontare una squadra forte, che è stata costruita con ambizioni importanti".