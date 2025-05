Cremonese-Juve Stabia, Pagliuca: "In campo senza calcoli e con concentrazione" Il tecnico: "Dovremo spingere forte perché affrontiamo una grande squadra in un ambiente caldo"

E' la vigilia di Cremonese-Juve Stabia, semifinale di ritorno dei play-off promozione. Per le Vespe, che partono dal 2-1 dell'andata e potranno giocare per due risultati su tre, è sicuramente la partita più importante della propria storia. Emozione rimarcata alla vigilia dal tecnico Guido Pagliuca che ha presentato in conferenza stampa la gara. “Ci tengo a fare i complimenti al Napoli per la vittoria dello scudetto, a mister Conte per ciò che ha fatto”, ha esordito l'allenatore stabiese prima di entrare nel merito della sfida dello “Zini”.

“La Cremonese è una squadra competitiva con giocatori forti, noi andremo come sempre con grande umiltà e consapevolezza del nostro percorso. Domani vediamo cosa manterremo rispetto alla struttura della gara d’andata, in base anche agli interpreti. Di una cosa sono certo, ovvero che siamo un gruppo splendido che ha dimostrato grande attaccamento alla maglia. Rispetto alle gare di campionato c’è stata una crescita nei ragazzi, che ci ha portato a fare un qualcosa di incredibile. I nostri calciatori sono sulla bocca di tutti per ciò che stanno facendo, è normale che dovremo spingere forte perché affrontiamo una grande squadra in un ambiente caldo. Dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo controllare ovvero la prestazione che deve essere importante”, ha sottolineato l'allenatore della Juve Stabia.

“Mi dispiace per la squalifica di Ruggero perché la sua ammonizione per me non c’era. Dobbiamo giocare senza calcoli perché non rientra nella nostra mentalità, prenderemo le giuste accortezze come abbiamo sempre fatto. Sono consapevole dell’entusiasmo, ma sopratutto di un gruppo che quando va in campo dà tutto. Sono felice degli oltre 1000 tifosi che domani ci sosteranno, sono sicuro che anche quelli che non verranno soffriranno con noi in una partita difficile. Siamo una squadra giovane che recupera facilmente ma sono dispiaciuto perché giocare ogni 3 giorni non permette il recupero di giocatori infortunati. Per come stanno i ragazzi potrei proporre la formazione d’andata, ad eccezione di Ruggero squalificato, ma nell’ottica dei 90 minuti potrei cambiare qualcosina per mettere i giocatori il più possibile a proprio agio. In questi due giorni abbiamo curato tutto senza trascurare niente, perché se c’è la necessità di fare 98 minuti lottando dobbiamo essere pronti a farlo. Vedo tutti i ragazzi carichi di giocare questa partita, anche chi non ha giocato la scorsa”.