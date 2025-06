Shaquille O'Neal pronto per Napoli: "Fate qualcosa di grande. Lo farò" Ecco quanto presentato dalla giornalista NBA Rubino prima delle Finals NBA

Per il Napoli Basket sono ore di evoluzione societaria con il ricorso della Graded Holding di Vito Grassi contro la cessione delle quote, ma nel frattempo dagli Stati Uniti arrivano segnali verso la prossima stagione con Shaquille O'Neal nella cordata di imprenditori che hanno acquisito le azioni del club. «"Ho avuto un piccolo momento con Shaq. - ha spiegato sulla pagina ufficiale social Valeria Rubino, giornalista di NBA, pronto le Finals tra Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder - Si è fermato proprio accanto a me. Improvvisamente, ho sentito qualcuno che mi batteva la spalla dal lato opposto a dove si trovava. Mi sono girata. Nessuno. Lui stava lì fermo. Così ho chiesto: "Sei stato tu, Shaq?". Lui ha riso e mi ha chiesto: "Da dove vieni?". "Italia, Napoli". "So esattamente dove si trova". "Chiaro, hai comprato la squadra di basket. Per favore, fate qualcosa di grande per il Napoli Basket". "Lo farò", ha detto. Dopo una vittoria in campionato per il Napoli nel calcio quest'anno, un campionato di basket sarebbe fantastico"». Ecco quanto presentato da Rubino sui social.