Juve Stabia: closing della terza fase delle quote societarie McClory: "Questo investimento riflette la nostra fiducia nel potenziale del club"

La Juve Stabia ha comunicato l’operazione di closing della terza fase delle quote societarie alla Brera Holdings "con le firme in sede notarile avvenute nella giornata di oggi lunedì 23 giugno 2025, raggiungendo la cessione del 52% delle quote del club", si legge nella nota del club di Castellammare.

McClory: "Fiducia nel potenziale del club"

"La chiusura definitiva segna il completamento con successo del nostro investimento di maggioranza nella Juve Stabia": ha dichiarato Daniel McClory, fondatore e presidente esecutivo di Brera Holdings. "Siamo onorati di collaborare con il presidente Andrea Langella, insieme all’attuale management della Juve Stabia, e di investire in questo storico club. Intendiamo capitalizzare le opportunità di sviluppo dei giocatori, sfruttando la base solida e l’eccellente posizione nell’ultimo campionato di Serie B, con la squadra che è arrivata ad un risultato storico come il quinto posto in classifica, arrivando a una sola partita dalla finale dei playoff per la promozione in Serie A. Questo investimento riflette la nostra fiducia nel potenziale della Juve Stabia di offrire un solido contributo a Brera Holdings e ai nostri azionisti nel 2025 e oltre".

Langella: "Passo avanti notevole"

"Questa operazione è il prosieguo di una timeshit che era già nelle previsioni e presenta un progetto di internalizzazione e di crescita del nostro brand a livello internazionale e quindi questo non è un punto di arrivo ma un punto di partenza perché la Brera ha accettato l’operato della nostra continuità aziendale. Siamo contenti di aver fatto questo matrimonio perché in questo modo daremo una forte spinta a migliorare ulteriormente i nostri risultati a livello contabile e sportivo. Sarà un passo avanti notevole per il nostro amato club": ha aggiunto il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella.