Stefano Gentile è il nuovo playmaker del Napoli Basket "È una grande responsabilità, ma allo stesso tempo una grande opportunità"

Accordo triennale per Stefano Gentile con il Napoli Basket. Annuncio da parte del club azzurro. "Sono onorato e fiero di essere stato selezionato per far parte di questo nuovo corso del Napoli Basket. - ha affermato il playmaker - Devo ringraziare la società con il presidente Rizzetta, il general manager Laughlin e coach Magro per avermi scelto. È una grande responsabilità, ma allo stesso tempo una grande opportunità per me per rimettermi in gioco ed abbracciare questa nuova sfida. Sono sicuro che tutto quello che si sta costruendo intorno alla società, alla squadra ed alla città, sia qualcosa che si stia facendo con grande entusiasmo, proprio come il nostro obiettivo che è quello di voler costruire una squadra, come la città di Napoli, che non molli mai, che lotti e che aspiri sempre al massimo vincendo più partite possibili divertendo e creando entusiasmo".

La scheda

"La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo triennale con Stefano Gentile. Il play/guardia (192 cm) è nato a Maddaloni (Caserta) il 20 settembre 1989. Già nel giro delle giovanili azzurre dal 2007 (con la partecipazione all’Europeo Under 18), ha esordito nella Nazionale maggiore il 16 dicembre 2012, disputando l’All Star Game contro la selezione dei migliori stranieri del campionato di Serie A. L'esordio tra i professionisti avviene con la Juvecaserta Basket nella stagione 2005-06, giocando l'anno successivo a Imola. Mentre l'esordio in Serie A avviene con l'Olimpia Milano nella stagione 2007-08. Nella stagione 2008-09 viene ceduto all’Ostuni Basket nel campionato di B1, e l'anno successivo si trasferisce a Trento. Nel 2010 passa alla Fastweb Casale Monferrato, dove resta per due anni festeggiando una promozione in serie A, e l'anno dopo la retrocessione in Legadue.

Nel 2012 viene ufficializzato il suo ritorno a Caserta dove resta un anno prima di trasferirsi a Cantù per altre due stagioni. Nel 2015 firma un contratto biennale con la Pallacanestro Reggiana dove vince la Supercoppa Italiana. Al termine della stagione 2016 passa in A2, con la Virtus Bologna dove conquista la promozione in serie A. Nella stagione seguente resta con le "V Nere". Nel 2018 firma con la Dinamo Sassari con cui giocherà sei stagioni esaltanti diventando leader e capitano del Banco di Sardegna. Alla fine della stagione 2023-24 si trasferisce a Trapani dove contribuisce alla promozione dei siciliani in serie A1, e partecipa allo strepitoso campionato in serie A raggiungendo i play off con la squadra allenata da Repesa".