Juve Stabia: Petrovic in prestito al Treviso

La Juve Stabia ha ufficializzato la cessione in prestito di Tomi Petrovic al Treviso. L'attaccante classe '99 vivrà in Veneto la stagione 2025/2026. Cresce l'attesa in casa Juve Stabia per il primo match ufficiale. Venerdì alle 20.45 le vespe saranno ospiti del Lecce al “Via del Mare” per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.
Il comunicato ufficiale
"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver ceduto in prestito l’attaccante Tomi Petrovic, classe 1999, al Treviso F.C. La società desidera ringraziare Tomi per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati in gialloblù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".