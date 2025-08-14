Juve Stabia: novità per la maglia in Coppa Italia contro il Lecce Il club di Castellammare ha comunicato i numeri di maglia scelti per la stagione 2025/2026

Alessio Cacciamani alla Juve Stabia: accordo tra il Torino e il club di Castellammare con il centrocampista che arriva con la formula del prestito. "Sono contento di essere approdato alla Juve Stabia. Non vedo l’ora di iniziare questa esperienza e dare il massimo per questi colori": ha affermato Cacciamani ai canali ufficiali social. Nel frattempo la Juve Stabia ha ufficializzato che in occasione del match di domani in Coppa Italia contro il Lecce al "Via del Mare" le vespe "scenderanno in campo con una maglia special edition firmata con i simboli stilizzati della città di Castellammare.

La numerazione delle maglie

Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer

Difensori: 4 Ruggero, 6 Bellich, 13 Varnier, 15 Baldi, 19 Stabile, 24 Carissoni, 26 D'Amore, 76 Mannini

Centrocampisti: 5 Battistella, 8 Buglio, 10 Pierobon, 37 Maistro, 55 Leone, 80 Louati, 98 Mosti

Attaccanti: 7 Burnete, 11 Piscopo, 21 De Pieri, 27 Candellone

Il comunicato

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Torino Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo (prestito secco), delle prestazioni sportive del centrocampista Alessio Cacciamani. Il calciatore vestirà la maglia gialloblù fino al 30 giugno 2026. Cacciamani, nato il 29 giugno 2007 a Jesi, è cresciuto nel settore giovanile del Torino. Nella stagione 2024/25 ha disputato, con la formazione Under 18 granata, 19 partite, siglando 13 reti e fornendo 3 assist, contribuendo così alla vittoria del campionato di categoria. Con la formazione Primavera ha collezionato 18 presenze, realizzando 1 gol e 3 assist. Aggregato alla prima squadra, ha esordito in Serie A, totalizzando 2 presenze. É attualmente nel giro della nazionale azzurra Under 19. Arriva in gialloblù dopo aver svolto il ritiro con il Torino a Prato allo Stelvio, disputando tre partite: una contro la Cremonese e due amichevoli contro il Monaco, per un totale di 137 minuti giocati. Il calciatore dopo aver sostenuto le visite mediche presso il nostro Official Medical Center Casa di Cura Maria Rosaria si è messo a disposizione di mister Abate".