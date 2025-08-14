Lecce - Juve Stabia: i convocati per i trentaduesimi di Coppa Italia

La Juve Stabia ha ufficializzato l'elenco dei convocati diramato da Ignazio Abate per la gara con il Lecce, il trentaduesimo di finale della Coppa Italia, in programma domani (ore 20.45) al "Via del Mare". Il solo Morachioli non è nella lista.
I convocati
Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer
Difensori: 4 Ruggero, 6 Bellich, 13 Varnier, 15 Baldi, 19 Stabile, 24 Carissoni, 26 D’Amore, 76 Mannini
Centrocampisti: 5 Battistella, 8 Buglio, 10 Pierobon, 37 Maistro, 55 Leone, 77 Cacciamani, 80 Louati, 98 Mosti
Attaccanti: 7 Burnete, 11 Piscopo, 21 De Pieri, 27 Candellone
Non convocato: Morachioli