Lecce-Juve Stabia 2-0: Krstovic e Kaba per i salentini, il tabellino

Krstovic su rigore al 27', Kaba nei secondi finali del match: il Lecce batte la Juve Stabia 2-0 e accede ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Sull'1-0 con l'espulsione di Banda i salentini rimangono in 10, ma la superiorità numerica non garantisce alle vespe l'opportunità del pari.
Il tabellino
Coppa Italia - Trentaduesimi di finale
Lecce - Juve Stabia 2-0
Marcatori: 27' pt rig. Krstovic, 50' st Kaba
Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi (11′ st Tete Morente), Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo; Helgason (11′ st Danilo), Coulibaly, Pierret (11′ st Ramadani); Pierotti (37′ st Kaba), Krstovic (27′ st Camarda), Banda. All. Di Francesco. A disp. Fruchtl, Samooja, Ndaba, Rafia, Berisha, N’dri, Sottil, Gorter, Maleh
J. Stabia (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Bellich, Stabile (34′ st De Pieri); Carissoni, Leone, Battistella (1′ st Pierobon), Mannini (16′ st Cacciamani); Piscopo, Mosti (16′ st Burnete); Candellone (42′ st Maistro). All. Abate. A disp. Signorini, Boer, Varnier, Baldi, D’Amore, Buglio, Louati
Arbitro: Mucera di Palermo
Espulso: 49' pt Banda (L)
Recupero: 5' pt, 6' st