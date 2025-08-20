Juve Stabia: è la vigilia di una seduta di allenamento con i tifosi al "Menti" Designazione arbitrale: sarà Calzavara a dirigere il match Virtus Entella - Juve Stabia

Domani alle 17.30, allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare, sarà seduta a porte aperte per la Juve Stabia. "L’accesso ai supporter gialloblù sarà consentito in Tribuna Quisisana a partire dalle ore 17. - si legge nella nota del club - La società gialloblù invita tutti gli appassionati stabiesi a dimostrare il proprio supporto e calore ai protagonisti della stagione 2025/26, che vedrà le Vespe impegnate nel campionato di Serie BKT".

Calzavara per Virtus Entella - Juve Stabia

"Sarà il sig. Andrea Calzavara della sezione AIA di Varese a dirigere il match Virtus Entella - Juve Stabia valevole per la 1^ giornata di andata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma sabato 23 agosto 2025 allo stadio Enrico Sannazzari di Chiavari con inizio alle ore 19. Il sig. Calzavara sarà coadiuvato dal sig. Vito Mastrodonato della sezione AIA di Molfetta e dalla sig.ra Francesca Di Monte della sezione AIA di Chieti, il IV° ufficiale sarà il sig. Daniele Perenzoni della sezione AIA di Rovereto, al VAR ci sarà il sig. Marco Serra della sezione AIA di Torino, all’AVAR ci sarà il sig. Matteo Gualtieri della sezione AIA di Asti": così la Juve Stabia nella nota ufficiale per la designazione arbitrale.