Virtus Entella - Juve Stabia: i convocati, indisponibili quattro gialloblu

Morachioli non convocato, indisponibili Battistella (nei prossimi giorni effettuerà una visita specialistica al ginocchio per capire l’entità dell’infortunio), Louati e Maistro: ecco gli assenti dall'elenco dei convocati diramato da Abate verso la gara con la Virtus Entella in casa Juve Stabia. Ultimo allenamento dopo la carica dei tifosi gialloblu in tribuna Quisisana verso l'esordio in campionato.
I calciatori a disposizione
Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer
Difensori: 3 Reale, 4 Ruggero, 6 Bellich, 13 Varnier, 15 Baldi, 19 Stabile, 24 Carissoni, 26 D’Amore, 76 Mannini
Centrocampisti: 8 Buglio, 10 Pierobon, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti
Attaccanti: 7 Burnete, 11 Piscopo, 21 De Pieri, 27 Candellone
Non convocato: Morachioli
Indisponibili: Battistella, Louati, Maistro