Virtus Entella - Juve Stabia: i convocati, indisponibili quattro gialloblu

Domani (ore 19) la sfida a Chiavari tra i liguri e le vespe per il primo turno di Serie B

Castellammare di Stabia.  

Morachioli non convocato, indisponibili Battistella (nei prossimi giorni effettuerà una visita specialistica al ginocchio per capire l’entità dell’infortunio), Louati e Maistro: ecco gli assenti dall'elenco dei convocati diramato da Abate verso la gara con la Virtus Entella in casa Juve Stabia. Ultimo allenamento dopo la carica dei tifosi gialloblu in tribuna Quisisana verso l'esordio in campionato.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer
Difensori: 3 Reale, 4 Ruggero, 6 Bellich, 13 Varnier, 15 Baldi, 19 Stabile, 24 Carissoni, 26 D’Amore, 76 Mannini
Centrocampisti: 8 Buglio, 10 Pierobon, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti
Attaccanti: 7 Burnete, 11 Piscopo, 21 De Pieri, 27 Candellone

Non convocato: Morachioli
Indisponibili: Battistella, Louati, Maistro

