Juve Stabia: i dettagli della nuova maglia ufficiale Domani (ore 19) l'esordio in campionato contro la Virtus Entella per le vespe

I colori storici, giallo e blu, con un design che fonde tradizione e modernità: così la Juve Stabia ha presentato i dettagli per l'home kit 2025/2026: la scritta 1907 al colletto e nuovi particolari per la maglia ufficiale della nuova stagione.

Il comunicato ufficiale

"In occasione dell’esordio in campionato Serie BKT, le Vespe scenderanno in campo con la nuova prima maglia della stagione 2025-2026 il cui concept nasce dall’idea di Givova caratterizzata dagli colori storici giallo e blu con un design che fonde tradizione e modernità. Le bande verticali blu navy su base gialla richiamano l’identità del club, mentre il retro, arricchito da righe tono su tono e dalla scritta 1907 sotto al colletto, omaggia le radici e la storia stabiese. Le maniche e i fianchi sono impreziositi dal pattern con il logo Givova, che dona ritmo e carattere alla divisa. Sul petto, lo stemma delle Vespe e il logo tecnico completano una maglia che racchiude passione, appartenenza e orgoglio, pronta ad accompagnare la squadra nella nuova stagione. La maglia gialloblu è da sempre una seconda pelle per ogni componente della nostra squadra e per i nostri tifosi".