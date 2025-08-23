Juve Stabia: 1-1 con la Virtus Entella, il tabellino

Juve Stabia avanti al 2' della ripresa con Candellone, ripresa dalla Virtus Entella e dal gol di Marconi al 60': finale di 1-1 a Chiavari tra le vespe e i liguri nella prima giornata del campionato di Serie B.
Il tabellino
Serie B
Prima Giornata
Virtus Entella - Juve Stabia 1-1
Marcatori: 2' st Candellone (JS), 15' st Marconi (VE)
V. Entella (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Karic, Nichetti, Di Mario (43′ st Boccadamo); Guiu (30′ st Fumagalli), Franzoni (27′ st Dalla Vecchia); Russo (27′ st Debenedetti). All. Chiappella. A disp. Del Frate, Rinaldini, Palomba, Bariti, Castelli, Matteazzi, Bottaro, Portanova
J. Stabia (3-4-1-2): Confente; Ruggero, Bellich, Stabile (1′ st Varnier); Carissoni, Leone, Mosti, Reale (1′ st Cacciamani); Piscopo (40′ st Burnete), De Pieri (18′ st Pierobon); Candellone (40′ st Mannini). All. Abate. A disp. Signorini, Boer, Baldi, D’Amore, Buglio
Ammoniti: Candellone (JS), Leone, (JS), Nichetti (VE,) Chiappella (VE), Mezzoni (VE)
Arbitro: Calzavara