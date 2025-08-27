Juve Stabia: intervento al crociato anteriore per Battistella "Nei prossimi giorni inizierà il percorso di riabilitazione finalizzato al pieno recupero"

intervento chirurgico di ricostruzione del legamento perfettamente riuscita, dopo la lesione del crociato anteriore del ginocchio destro evidenziata da esami strumentali, per Thomas Battistella. Il centrocampista della Juve Stabia inizierà nei prossimi giorni il percorso di riabilitazione finalizzato al pieno recupero e alla ripresa dell'attività agonistica.

La nota ufficiale del club

"La S.S. Juve Stabia 1907 rende noto che il centrocampista Thomas Battistella, dopo essersi sottoposto ad accertamenti specialistici presso la Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo di Bologna, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nella mattinata odierna il calciatore è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento, eseguito dal professor Stefano Zaffagnini presso la stessa struttura sanitaria. L’operazione è perfettamente riuscita. Battistella nei prossimi giorni inizierà il percorso di riabilitazione finalizzato al pieno recupero e alla ripresa dell’attività agonistica. Forza Thomas, ti aspettiamo in campo".