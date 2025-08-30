Verso Juve Stabia - Venezia: ecco Giorgini in gialloblu Abate: "Dobbiamo pensare a correre tanto e a gestire il possesso nei migliori dei modi"

Accordo tra la Juve Stabia e il Sudtirol per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni di Andrea Giorgini in gialloblu. "Sono davvero entusiasta di poter difendere i colori della Juve Stabia. Ringrazio il direttore sportivo Lovisa e mister Abate per la grande fiducia che hanno riposto in me. - ha spiegato il nuovo difensore del club di Castellammare - Non vedo l’ora di scendere in campo e aiutare i miei compagni di squadra a raggiungere nuovi traguardi ambiziosi. Arrivo in un gruppo che nelle ultime due stagioni ha prima dominato in serie C e poi ha vissuto un campionato da protagonista in serie B fino alla semifinale playoff. Sono sicuro che il calore e l’entusiasmo della gente di Castellammare mi daranno ancora più spinta per dare tutto me stesso e poter mettere al servizio della squadra le mie caratteristiche. Prometto grinta, tenacia, passione e tanta determinazione per portare sempre più in alto questa società e far felice un pubblico straordinario che ho ammirato da avversario e che ora sono onorato di rappresentare. Forza Vespe".

Abate: "Abbiamo bisogno della nostra gente"

Alle 19 sarà sfida al "Menti" tra la Juve Stabia e il Venezia dell'ex Andrea Adorante: "Non vediamo l’ora dell’esordio casalingo, abbiamo bisogno della nostra gente per raggiungere l’obiettivo finale. Dovremmo avere il coltello tra i denti per conquistare punti in un campionato difficile come la Serie B. - ha affermato il tecnico delle vespe, Ignazio Abate - Varnier sta bene, si è allenato tutta la settimana con la squadra. Il Venezia è una squadra costruita per i primi posti, noi dobbiamo pensare a correre tanto e gestire il possesso nei migliori dei modi. Mi aspetto un Venezia molto aggressivo, é un’ottima squadra allenata da un mister che conosco bene". Tra i gialloblu indisponibili Battistella, D’Amore, Louati, Maistro, non convocato Morachioli.