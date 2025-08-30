Juve Stabia-Venezia 0-0. Le Vespe sbattono su Stankovic: pari al "Menti" Secondo punto in campionato per gli uomini di Abate che non sfruttano l’uomo in più

La Juve Stabia conquista il secondo punto del suo campionato, pareggiando 0-0 al Menti contro il Venezia. Un risultato che lascia qualche rimpianto alla formazione gialloblu che non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica avuta per oltre un tempo e scaturita dall’espulsione di Yeboah al 39’ del primo tempo.

Le occasioni migliori per la squadra di Abate capitano nella ripresa ma Stankovic abbassa la saracinesca e salva i lagunari in quattro occasioni: prima su Carissoni, poi su Burnete e due volte su Piscopo. Non basta l’assedio finale per abbattere il bunker veneto. Ma Abate può sorridere per un processo di crescita che, anche grazie agli innesti arrivati dal mercato, è destinato a crescere.

JUVE STABIA-VENEZIA 0-0

Juve Stabia (3-5-2): Confente; Ruggero, Varnier, Stabile (25’ st Bellich); Carissoni (25’ st Piscopo), Leone, Pierobon, Mosti, Cacciamani (30' st Mannini); Burnete (30' st De Pieri), Candellone. All. Abate.

Venezia(3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Korac, Franjic (40' st Sagrado); Hainaut (40' st Pietrelli s.v.), Busio, Duncan (30' st Lella), Doumbia, Bjarkason (30' st Venturi); Yeboah, Adorante (15' st Casas). All. Stroppa.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Note. Espulso al 39’ pt Yeboah (V) per gioco violento. Ammoniti: Burnete, Candellone, Cacciamani (JS); Doumbia (V). Recuperi: 2’ pt, 6’ st

FOTO TRATTA DAL PROFILO DELLA SS JUVE STABIA