Sorrento, due colpi in attacco: arrivano Santini e Sabbatani Due innesti per i costieri nell'ultimo giorno di mercato

Il Sorrento chiude il mercato con due innesti: nell'ultimo giorno di trattative sono arrivati Claudio Santini e Antonio Sabbatani.

Di seguito il comunicato ufficiale del club costiero:

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. rende noto di aver acquisito dall’Union Brescia il diritto alle prestazioni sportive di Claudio Santini, nato a Bagno a Ripoli il 12 febbraio del 1992. Santini è un attaccante con all’attivo 366 presenze e 73 gol in Lega Pro. Per lui anche 11 presenze ed un gol in B con la maglia dell’Ascoli.

Nel contempo, il club rossonero annuncia di aver acquistato in prestito con diritto di riscatto il calciatore Antonio Sabbatani dal Cerignola. Nato a Faenza il 6 febbraio del 2002, Sabbatani è una punta centrale reduce da una breve esperienza ad Altamura (dieci apparizioni totali e tre gol) dopo un campionato a Ravenna in D nel quale ha messo a referto 28 presenze e 10 reti.

