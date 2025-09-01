Giugliano, arriva il difensore Del Fabro dall'Arezzo Nella scorsa stagione ha indossato anche la maglia del Catania

Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’SS Arezzo, il diritto delle prestazioni sportive del calciatore, classe 1995, Dario Del Fabro. Il difensore si lega al club con un accordo su base biennale.

Calciatore di assoluta esperienza nazionale e internazionale. Cresce calcisticamente nel settore giovanile del Cagliari, esordendo giovanissimo in Serie A nella stagione 2012/2013. In Serie B ha vestito le seguenti maglie: Ascoli, Pisa, Novara, Cremonese e Cittadella, totalizzando 77 presenze. Per lui tante le esperienze all’estero. La prima nella stagione 2014/2015 in Championship con il Leeds United. Nell’anno 2019/2020 si trasferisce in Serie A scozzese con il Kilmarnock FC centrando 24 presenze e una rete. La stagione successiva il trasferimento in Eredivise all’ADO Den Haag, dove totalizza 22 presenze complessive. In seguito il passaggio in Belgio all’FC Seraing. Nella stagione 2023/2024 l’ultima esperienza all’estero, in Svizzera, dove totalizza 32 presenze con la maglia dell’Yverdon Sport Fc. Nell’annata appena conclusa ha vestito fino a gennaio la maglia dell’Arezzo, poi il trasferimento a Catania, per un totale di 22 presenze complessive.