Juve Stabia: da Gabrielloni a Correia, tutte le ufficialità gialloblu Ultimo giorno di mercato ricco di operazioni da parte del club di Castellammare

Epilogo della sessione estiva di calciomercato e la Juve Stabia ha ufficializzato il ritorno in prestito di Federico Zuccon, l'arrivo a titolo temporaneo di Aaron Ciammaglichella, l'acquisto a titolo definitivo di Omar Correia e l'acquizione in prestito di Alessandro Gabrielloni. Ceduto a titolo temporaneo al Catanzaro Davide Buglio con il rinnovo in gialloblu fino al 2027 e i prestiti di Francesco D'Amore e Alessandro Louati alla Triestina.

Tutte le ufficialità dell'ultimo giorno di calciomercato

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per l’acquisizione, a titolo temporaneo (prestito secco), delle prestazioni sportive del centrocampista Federico Zuccon. Il calciatore vestirà la maglia gialloblù fino al 30 giugno 2026".

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Torino Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo (prestito secco), delle prestazioni sportive del centrocampista Aaron Ciammaglichella. Il calciatore vestirà la maglia gialloblù fino al 30 giugno 2026".

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con l’Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 per l’acquisizione, a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del centrocampista Omar Correia. Il calciatore ha siglato un accordo triennale e vestirà la maglia gialloblù fino al 30 giugno 2028".

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Como 1907 per l’acquisizione, a titolo temporaneo (prestito secco), delle prestazioni sportive dell’attaccante Alessandro Gabrielloni. Il calciatore vestirà la maglia gialloblù fino al 30 giugno 2026".

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, il centrocampista Davide Buglio all’Unione Sportiva Catanzaro. Contestualmente si comunica il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027".

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica comunica di aver raggiunto un accordo per la cessione, a titolo temporaneo, del difensore Francesco D’Amore all’Unione Sportiva Triestina 1908".

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per la cessione a titolo temporaneo del centrocampista Alessandro Louati all’Unione Sportiva Triestina 1908".