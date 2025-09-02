Juve Stabia: ecco Edoardo Duca fino al 2027 Il centrocampista: "Prometto massimo impegno per questa maglia. Vi aspetto allo stadio"

Edoardo Duca è un nuovo calciatore della Juve Stabia. "Sono felice di essere a Castellammare e ringrazio il direttore e la società per la fiducia. Ho visto il calore dei tifosi quando ho giocato al Romeo Menti a marzo e prometto massimo impegno per questa maglia. Vi aspetto allo stadio": ha affermato il centrocampista classe '97 che ha firmato un contratto fino al 2027.

Il comunicato

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il centrocampista Edoardo Duca, che ha firmato un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2027. Nato a Milano il 3 maggio 1997, Duca è cresciuto nel settore giovanile dell’Albinoleffe. Dal 2015 fino a gennaio 2018 ha vestito la maglia della Grumellese in Serie D, collezionando 47 presenze e 4 reti, prima di trasferirsi alla Varesina, dove ha disputato 19 partite mettendo a segno 1 gol. Nella stagione 2018/19 passa al Pavia, con cui totalizza 14 presenze, 2 gol e 1 assist, quindi si trasferisce al Modena, concludendo l’annata con 14 presenze e 1 rete. Nel 2019/20 esordisce in Serie C con i gialloblù (7 presenze e 1 gol) prima di passare nel mercato di gennaio alla Pergolettese, dove chiude la stagione con 7 presenze e 1 rete. Nella stagione 2020/21 rimane alla Pergolettese, collezionando 25 presenze, 5 reti e 1 assist, mentre nel 2021/22 torna al Modena contribuendo alla promozione in Serie B con 20 presenze. Dal 2022 al 2025 ha vestito la maglia del Modena in Serie BKT, totalizzando 58 presenze, 2 gol e 2 assist, oltre a 2 presenze in Coppa Italia Frecciarossa".