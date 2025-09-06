Juve Stabia, Gabrielloni scalda i motori: poker nel test con la Primavera Buone indicazioni per Abate in vista della ripresa del campionato

Test in famiglia per la Juve Stabia: questa mattina, i ragazzi di mister Abate hanno svolto un allenamento congiunto con la Primavera gialloblù. La partita si è articolata in due tempi, il primo di 45 minuti e il secondo concluso al 30’. Ottime indicazioni sono arrivate da Gabrielloni, attaccante che ha messo a segno un poker nel primo tempo. A segno anche Zuccon e Piscopo, autori di una doppietta, Duca, Ruggero e Candellone.

Primo Tempo: Boer, Giorgini, Baldi, Stabile, Carissoni, Zuccon, Correia, Reale, Maistro, De Pieri, Gabrielloni

Secondo Tempo: Confente, Ruggero, Giorgini, Reale, Piscopo, Leone, Mosti, Duca, De Pieri (67’ Baldi), Maistro (61’ Zuccon), Candellone

Reti: 4’ rig. Gabrielloni, 25’ Gabrielloni, 27’ Gabrielloni, 33’ Gabrielloni, 49’ Duca, 55’ Ruggero, 64’ rig. Candellone, 65’ Piscopo, 70’ Zuccon, 74’ Zuccon, 75’ Piscopo.