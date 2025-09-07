Volley, Moki De Gennaro sul tetto del mondo con la Nazionale italiana Trionfo a Bankok: 3-2 sulla Turchia, esulta anche il governatore De Luca

La nazionale italiana femminile di pallavolo è campione del mondo. A distanza di 23 anni dall'ultimo trionfo, a Bankok le azzurre di Velasco hanno superato 3-2 la Turchia, al termine di un percorso senza sbavature. Il successo conquistato in Thailandia arriva a pochi mesi dall'oro olimpico di Parigi. Felicitazioni e congratulazioni sono state espresse dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Gioia grande per Monica De Gennaro, campionessa di Meta di Sorrento che è stata nominata anche miglior libero del torneo. “Ancora una volta è tra le atlete più forti del torneo”, ha scritto sui social il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, congratulandosi con le azzurre e con la campionessa campana.