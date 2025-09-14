Juve Stabia - Reggiana 0-0, Abate: "Occorre solo più decisione" "La squadra è in crescita, abbiamo coraggio nel proporre gioco"

"Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi. Era una gara diversa rispetto a quella con il Venezia, sapevamo che la Reggiana era una squadra strutturata e non concedere niente in ripartenza non era facile": così Ignazio Abate si è espresso al termine di Juve Stabia - Reggiana 0-0: "È difficile chiedere di più, siamo un po' in debito con la fortuna e i numeri lo dicono. Dobbiamo mettere la qualità negli ultimi metri e anche la cattiveria giusta, ma sono sicuro che troveremo questi aspetti nelle prossime gare. La squadra è in crescita, abbiamo coraggio nel proporre gioco".

Il tabellino

Serie B

Terza Giornata

Juve Stabia - Reggiana 0-0

J. Stabia: Confente; Ruggero, Giorgini, Stabile (33’ st Varnier); Carissoni, Leone (14’ st Mannini), Correia, Mosti, Cacciamani (14’ st Pierobon); Piscopo (1’ st Gabrielloni), Candellone (25’ st Burnete). All. Abate. A disp. Boer, Reale, Baldi, Duca, Maistro, Zuccon, De Pieri

Reggiana: Motta; Quaranta (37’ st Bonetti), Rozzio, Papetti; Marras, Mendicino (1’ st Bertagnoli), Reinhart (34’ st Charlys), Rover (34’ st Bozzolan); Portanova, Tavsan (1’ st Girma), Gondo. All. Dionigi. A disp. Seculin, Saro, Vallarelli, Novakovich, Libutti, Tripaldelli, Lambourde

Arbitro: Perri

Ammoniti: Mosti (J), Mannini (J), Correia (J), Ruggero (J), Dionigi (R)

Assistenti: Preti e Zanellati

Quarto ufficiale: Crezzini

VAR e AVAR: Prontera e Santoro