La Napoli City Half Marathon torna a febbraio Dopo il grande successo dell'edizione 2025 presentato il prossimo appuntamento

L’Energia e passione, di Napoli City Half Marathon, si arricchiscono della energia e passione di Coelmo, azienda italiana, leader nella progettazione e produzione di gruppi elettrogeni industriali e marini, che per i prossimi due anni sarà title partner, della mezza maratona tra le più importanti d’Europa. In agenda la 13ª edizione domenica 22 febbraio 2026.

Il connubio è stato presentato ieri alla sede dell’Unione degli Industriali di Napoli dal presidente di Napoli Running, Carlo Capalbo e dall’amministratore delegato di Coelmo spa, Marco Monsurrò.

"La partnership tra Napoli Running e la nostra prestigiosa azienda associata Coelmo, che ha dato il nome a questa mezza maratona, è un esempio virtuoso di come le eccellenze del territorio possano unire le forze per la crescita della città. L'Unione Industriali è fortemente impegnata a sostenere iniziative che, come questa, contribuiscano a migliorare la nostra area non solo sul piano economico, ma anche su quello sociale e culturale" – ha dichiarato il Presidente dell’Unione Industriali Napoli Costanzo Jannotti Pecci.



Napoli City Half Marathon ha registrato dal 2022 al 2025, una crescita costante di partecipanti, generando un indotto economico di quasi 6 milioni di euro, grazie all’effetto moltiplicatore sul turismo e sulle attività locali, oltre ad avere un impatto importante per la diffusione di uno stile di vita sano e di qualità, improntato sullo sport, con un occhio attento anche all’impatto ambientale. L’edizione 2025 ha segnato un nuovo punto di svolta. La co-organizzazione del Comune di Napoli, con il supporto di diversi assessorati e il sostegno diretto del Sindaco Gaetano Manfredi, ha reso la mezza maratona l’evento sportivo più partecipato della città con in prima fila tutte le aziende partecipate del Comune e non solo.

Napoli Running e Coelmo hanno in comune un obiettivo ambizioso: portare 10.000 runner a correre sulle strade di Napoli nell’anno in cui la città sarà Capitale Europea dello Sport, nel 2026.



"Abbiamo scelto di legare il nome di Coelmo - afferma Marco Monsurrò, amministratore delegato di Coelmo spa - alla Mezza Maratona di Napoli nell’anno in cui la città è Capitale Europea dello Sport perché crediamo che lo sport praticato sia una leva concreta di trasformazione: genera turismo, lavoro ed indotto economico, ma soprattutto migliora le persone, spingendole a superare i propri limiti e a sentirsi parte di una comunità più grande. È lo stesso approccio che guida da quasi ottant’anni Coelmo: garantire continuità all’energia elettrica in ogni condizione, creando le basi per uno sviluppo economico sostenibile e per comunità più forti. Con questa partnership vorremmo dare ancora più energia a Napoli, la città che ci ha dato radici e futuro" ha dichiarato Marco Monsurrò, dell’azienda fiore all’occhiello del settore industriale ed economico.

"I numeri sono importanti - ha spiegato Carlo Capalbo, patron di Napoli Running che organizza l’evento - ma quello che più mi preme è il cambio di passo e di mentalità che siamo riusciti a dare alla città in questo ambito. Oggi non esportiamo solo bellezza, cultura, gastronomia, ma grazie alla Coelmo Napoli City Half Marathon anche organizzazioni sportive all'avanguardia, eventi podistici internazionali di qualità per quella che riteniamo la nostra mission: ispirare la comunità a percepire la corsa come veicolo di solidarietà ed inclusione, diffondere uno stile di vita sano nella comunità e nelle aziende con programmi dedicati, attrarre migliaia di turisti nel territorio campano e creare un impatto diretto sulle attività locali. La strada è ancora lunga ma oggi Napoli ha un altro fiore all'occhiello. Lo dimostrano gli stranieri che verranno a correre che nel 2025 sono stati il 60% del totale degli oltre 7.000 iscritti. Tutto questo crea indotto economico per la crescita della città".