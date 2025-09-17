Juve Stabia, monito di Lovisa: "Serve più entusiasmo, dobbiamo salvarci" Il ds ha presentato in conferenza stampa Gabrielloni e Giorgini

“Sono convinto che sia Andrea che Alessandro possano darci quella qualità che serve al gruppo, ringrazio la proprietà per gli sforzi in questo mercato". Lo ha detto il direttore sportivo della Juve Stabia, Matteo Lovisa durante la conferenza stampa di presentazione di Alessandro Gabrielloni e Andrea Giorgini.

"Voglio fare una riflessione sul momento attuale, non mi piace il clima che si sta respirando, i pareggi non sono sconfitte e per una piazza come Castellammare la Serie B è da difendere, serve più entusiasmo da parte della piazza. La nostra squadra ha un’identità forte, son contento di Andrea e Alessandro così come gli altri ragazzi perche hanno sposato a pieno il progetto. Durante l’anno ci sono sempre momenti positivi e negativi, l’unica cosa che conta sono i punti a fine campionato, bisogna essere equilibrati nei giudizi. Alessandro è arrivato in prestito secco perché il Como non voleva privarsene, l’obbligo per Andrea é legato a condizioni fattibili che lo porteranno ad essere un calciatore gialloblù a titolo definitivo a partire dal 1 luglio 2026”.

Alessandro Gabrielloni: “Ringrazio la società e soprattutto il direttore per avermi cercato. Lasciare Como non è stato semplice, ma sono convinto di aver scelto un grande progetto, la Serie B é un campionato molto complicato, riconfermarsi non è facile soprattutto dopo la stagione dello scorso anno, spero di portare tanti gol. Mi manca essere protagonista e fare tanti gol, spero di contribuire agli obiettivi stagionali, il mio obiettivo é segnare. Ho scelto la Juve Stabia perché ho capito che ho tanto da dare ancora, so di essere arrivato un po’ indietro fisicamente rispetto agli altri ma già dalla prossima volta spero di dare il mio contributo. Non mi sono mai posto troppi obiettivi personali perché mi sono sempre indentificato con gli obiettivi di squadra, mi rivedo molto in questo gruppo. É importante mantenere l’entusiasmo, so che i due pareggi per come abbiamo giocato possano lasciare un po’ di rammarico, ma sappiamo che c’è tutto per far bene. Molti ragazzi li avevo già affrontati, è un gruppo dove si sta veramente bene e ti porta a venire con piacere al campo, cosa non scontata. Mi reputo sia una prima che seconda punta. Abbiamo dei giovani molto validi che vanno in nazionale e ciò dimostra il livello della squadra”.

Andrea Giorgini: “Sono molto felice di essere a Castellammare, dal primo contatto con il direttore che mi ha espresso fiducia e stima ho capito che era la scelta giusta. Avevo bisogno di nuovi stimoli e Castellammare era la piazza ideale per me. Non è facile passare a due stili di gioco completamente differenti, spero di migliorare e dare il mio apporto. Ringrazio i tifosi per il supporto che ci hanno dato e ci daranno in futuro. La competizione sana nel nostro ruolo ci permette di mantere alta la concentrazione, dobbiamo lottare tutti per lo stesso obiettivo in un campionato difficile”.