Juve Stabia da urlo, tris al "Picco" di La Spezia e prima gioia in stagione Decidono le reti di Correia, Carissoni e Candellone (1-3)

La Juve Stabia sbanca 3-1 il Picco di La Spezia e si regala la prima vittoria in stagione che permette alle Vespe di salire a quota 6 punti in classifica. Gli uomini di Abate disputano una prova perfetta, mettendo subito in discesa la gara e rischiando di chiuderla anche con un passivo più ampio. Dopo nemmeno due minuti è Correia a regalare il vantaggio alla Juve Stabia, finalizzando un bell'assist di Gabrielloni.

Avanti di una rete la compagine stabiese non alza il piede dall'acceleratore e al 19' serve il bis: Maistro scodella dalla bandierina, Carissoni colpisce di controbalzo e spedisce la sfera in fondo al sacco. Lo Spezia prova a reagire ma Di Serio da buona posizione spreca. Nella ripresa è Soleri ad avere sui piedi la palla del possibile 1-2 ma la sciupa. L'ex Palermo si riscatta al 14', colpendo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

La Juve Stabia non si disunisce e dopo due minuti trova di nuovo il doppio vantaggio: punizione dalla sinistra, Burnete appoggia per Candellone che in spaccata cala il tris. L'attaccante arrivato dal Lecce va vicino al poker ma la traversa gli nega la gioia. Nel finale la Juve Stabia ha altre due chance in contropiede ma Zuccon viene frenato dal portiere e Burnete calcia di poco a lato.