Il Sorrento frena il Catania: pari e rimpianti in terra etnea Amarezza per il rigore fallito da D’Ursi ma buon punto per i costieri

Ottimo punto ma non senza rimpianti per il Sorrento che torna con un pareggio da Catania ma recrimina per il penalty fallito da D’Ursi (parato da Dini) nel finale di primo tempo.

Conte ha scelto Colombini a sinistra al posto di Crecco e dato fiducia a 10/11 della formazione di partenza vista a Salerno. Avvio equilibrato ed a ritmi bassi complice anche il gran caldo: al 24’ mezza rovesciata di Di Tacchio su azione d’angolo e parata in corner di Harrasser. Al 32’ destro debole di Forte tra le braccia del portiere ospite. Al 42’ D’Ursi di testa su una seconda palla è scappato alla difesa avversaria ed è stato atterrato in area da Dini: rigore per il Sorrento e giallo per il portiere che però si è riscattato parando proprio il destro dal dischetto di D’Ursi (secondo penalty consecutivo fallito dai rossoneri).

Più propositivo il Catania in avvio di ripresa e pericoloso al 20’ con Cicerelli sugli sviluppi di una punizione ma Cuccurullo ha salvato nei pressi della linea. Facile invece Harrasser al 31’ su Casasola. Solcia poco dopo non ha trovato un buon impatto su sponda del neo entrato Plescia. Nel finale, incornata a lato di Santini e parabola alta di Quaini. Zero a zero e tifosi rossoneri ad esultare con i loro beniamini.

CATANIA-SORRENTO 0-0

CATANIA (3-4-2-1) Dini; Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini; Casasola (dal 37’ s.t. Raimo), Quaini, Di Tacchio (dal 12’ s.t. Corbari), Celli; Jimenez (dal 12’ s.t. Lunetta), Cicerelli; Forte (dal 32’ s.t. Stoppa) (Klavs, Allegretto, Forti, Donnarumma, Quiroz). All.: Toscano



SORRENTO (3-5-2) Harrasser; Di Somma, Fusco, Carillo (dal 22’ p.t. Solcia); Piras, Cangianiello (dal 43’ s.t. Santini), Franco (dal 20’ s.t. Matera), Cuccurullo, Colombini (dal 43’ d.t. Crecco); D’Ursi, Sabbatani (dal 20’ s.t. Plescia) (D’Aniello, Shaw, Potenza, Vilardi, Riccardi, Tonni, Russo, Esposito). All: Conte

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido (Montanelli-Gasparini/Liotta; Aletta)

Note: Spettatori 15.000 circa. Amm.: Dini, Pieraccini, Cicerelli (C), Solcia, Colombini (S) . Rec.: 5’ p.t., 5’ s.t.