Catanzaro - Juve Stabia 2-2: il rosso per Cacciamani cambia tutto, il tabellino Vespe avanti 2-0 all'intervallo, ma in 10 dopo il raddoppio e riprese lungo il secondo tempo

Risultato di 2-2 al "Ceravolo" tra il Catanzaro e la Juve Stabia nell'anticipo della quinta giornata di Serie B. Vespe avanti al 21' con il rigore trasformato da Gabrielloni e da raddoppio con Carissoni al minuto 44. Il match si complica pochi istanti dopo. Cacciamani rimedia il secondo giallo e lascia la Juve Stabia in 10 al 46'. L'inferiorità numerica condiziona i gialloblu. Il Catanzaro accorcia le distanze al 53' con Verrengia. La Juve Stabia spreca una chance con Burnete, al 71' Iemmello firma il pari, il quinto in cinque gare per i calabresi. Vespe da rimpianti per l'evoluzione del match, imbattute in campionato (quattro pareggi e una vittoria).

Il tabellino

Serie B

Quinta Giornata

Catanzaro - Juve Stabia 2-2

Marcatori: 21’ pt rig. Gabrielloni (J), 44’ pt Carissoni (J), 52’ st Verrengia (C), 25’ st Iemmello (C)

Catanzaro: (3-4-2-1): Pigliacelli; Antonini (1’ st Petriccione), Cassandro, Iemmello; Bettella (1’ st Verrengia), Pontisso ( 39’ st Oudin), Brighenti, Favasuli; Rispoli (1’ st Di Francesco), Cisse; Pandolfi (12’ st Pittarello). All. Aquilani. A disp. Marietta, Bashi, Pittarello, Di Chiara, Nuamah, Buso, D’Alessandro, Buglio

J. Stabia (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Giorgini, Stabile (30’ st Bellich); Carissoni (30’ st Piscopo), Correia, Leone, Pierobon (1’ st Reale), Cacciamani; Maistro (1’ st Mosti), Piscopo; Gabrielloni (8’ st Burnete). All. Abate. A disp. Baldi, Boer, Candellone, De Pieri, Duca, Varnier, Zuccon

Arbitro: Sacchi

Ammoniti: 19’ pt Bettella (C), 30’ pt Antonini (C), 36’ pt Pierobon (J), 9’ st Burnete (J), 26’ st Carissoni (J) 49’ st Piscopo (J)

Espulso: al 45' pt Cacciamani (J) per doppia ammonizione

Assistenti: Votta e Bianchini

Quarto ufficiale: Di Reda

VAR: Baroni

AVAR: Serra

Recupero: 4' pt, 6' st