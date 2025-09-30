Serie C, Cuccurullo fa gioire il Sorrento: Giugliano ko nel derby Primo successo in stagione per i costieri che superano anche in classifica i tigrotti

Vittoria di misura per il Sorrento che con il primo successo in campionato supera il Giugliano anche in classifica. Decide Cuccurullo ad un quarto dalla fine, grande gioia per tutto l’ambiente rossonero.

Assenti Del Sorbo, Carillo, Paglino e Bolsius, Conte lancia Franco in regia e Sabbatani al fianco di D’Ursi. Pronti via e Nepi di testa mette alto un buon cross di Njambe. Prima parata di Harrasser su De Rosa al minuto 8, palla in corner. Al quarto d’ora punizione di D’Ursi da lontano, a lato per centimetri. Da quel momento nessuna conclusione verso la porta ma un Sorrento decisamente più propositivo degli avversari.

Ad inizio ripresa dentro Colombini per Fusco, vittima di un problema muscolare. Al 12’ clamoroso intervento di Russo su testa di Sabbatani dopo un cross al bacio di Piras. Per il Giugliano ci prova De Rosa in mischia al 24’, facile Harrasser. Alla mezz’ora Sorrento avanti: D’Ursi serve Crecco, cross sul quale Cuccurullo calcia sporco ma preciso per il suo primo gol stagionale. Nel finale chance per Vaglica, deviazione decisiva di Piras e Harrasser congela il primo successo stagionale del Sorrento.