Juve Stabia-Mantova 2-1, Ruggero e Candellone fanno gioire il "Menti"

La Juve Stabia continua a stupire. Le Vespe battono 2-1 il Mantova, conquistando la seconda vittoria in stagione ed il sesto risultato utile consecutivo. Gli uomini di Abate al "Menti" ipotecano il successo nel primo tempo: Ruggero dopo cinque giri di lancette trova il gol dell'1-0; Candellone al 20' raddoppia mettendo in ghiaccio il risultato. Il gol della bandiera degli ospiti arriva soltanto sui titoli di coda del match: al 94' Mancuso accorcia le distanze ma non guasta la festa al popolo del Menti che si gode un avvio di stagione super da parte delle Vespe.
Foto tratta dal profilo Facebook della Ss Juve Stabia 1907