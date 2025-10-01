La scherma sceglie Napoli: al Posillipo la presentazione della stagione 2025/26 Appuntamento domani, 2 ottobre, alle 11.30

La scherma tricolore parla napoletano, non solo per successi e medaglie, ma anche per appuntamenti. Napoli sarà il palcoscenico di 4 eventi che a partire dal prossimo ottobre faranno capolino in città, grazie all'operosa sinergia del Club Sportivo Partenopeo, del Circolo Nautico Posillipo, del Circolo Scherma Misuraca e del Club Scherma Napoli. Il comitato organizzatore è guidato dall'olimpionico Sandro Cuomo che ha reso Napoli sempre più un punto di riferimento per la scherma nazionale.

Giunge alla IV edizione, la tappa napoletana del Circuito Europeo Cadetti di spada, che l'11 e il 12 ottobre sarà di scena al PalaVesuvio di Via Argine. Sulle pedane del palazzetto di Ponticelli si sfideranno 118 spadisti (tra cui 4 campani) e 106 spadiste (5 dalla Campania). La kermesse prenderà il via sabato 11 ottobre con la prova individuale di spada femminile e con quella a squadre di spada maschile; mentre domenica 12 è in programma la gara singolare degli spadisti, seguita dalla prova a squadre delle donne. Sono ammessi alla partecipazione dell'evento anche atleti di Paesi extraeuropei: arriveranno in città spadisti provenienti da Arabia Saudita e Qatar.

La gara di Napoli sarà anche il primo evento in assoluto trasmesso in diretta su "Assalto - La TV della scherma", nuova piattaforma su cui gli appassionati potranno seguire tutti gli appuntamenti più importanti della stagione agonistica 2025/2026. La spada farà ritorno a Napoli, all'istituto "Domenico Martuscelli" il 15 febbraio prossimo. Nella sede del Club Sportivo Partenopeo, di cui Sandro Cuomo è direttore tecnico, scenderanno in pedana i non vedenti della spada per la 2^ prova nazionale. Spazio al Circuito europeo e alla prova nazionale Master il 7 e l'8 marzo: più di 500 atleti, a partire dai 24 anni, giungeranno all'ombra del Vesuvio per la gara nazionale e per la prestigiosa manifestazione continentale. Infine dal 17 al 19 aprile più di 1200 spadisti delle categorie Under 14 sono attesi a Napoli per la 2^ Prova nazionale Gran Prix Kinder Joy of Moving, il progetto del Gruppo Ferrero che si impegna ad incentivare la predisposizione naturale dei bambini a praticare attività sportive.

Alla presentazione degli eventi, che avrà luogo giovedì 2 ottobre alle ore 11.30 al Circolo Nautico Posillipo, interverranno, tra gli altri, Lucia Fortini, assessora alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania; Sergio Colella, consigliere delegato in materia di Sport, Giovani ed Eventi di Città Metropolitana; Luca Fella Trapanese, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli; Gennaro Esposito presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli.