Carrarese-Juve Stabia, Abate: "Servirà l'approccio giusto alla gara" Vespe prive di Candellone e Gabrielloni

“Andiamo a Carrara con qualche defezione, è la terza gara in una settimana e dovremmo essere molto bravi ad approcciare bene la partita". Lo ha detto Ignazio Abate, allenatore della Juve Stabia, presentando la sfida di domenica contro la Carrarese. Le Vespe dovranno fare a meno di Candellone e Gabrielloni.

"Affrontiamo una squadra molto solida, forte sugli esterni che è prima per cross effettuati, dobbiamo essere bravi nella gestione della palla. Candellone puntiamo a recuperarlo per il derby, mentre Gabrielloni deve riposare e poi cercheremo di recuperarlo velocemente. Dobbiamo mettere in campo le nostre armi e cercare di portare punti a casa. La Carrarese è una squadra molto forte in fase difensiva che riesce ad alternare le fasi di pressione, dobbiamo essere più bravi a difendere le palle esterne visto che abbiamo concesso molto. Abbiamo due piani gara su come difendere che secondo me farà la differenza, abbiamo Pierobon e Varnier che oggi hanno lavorato a parte e domani proveremo varie soluzioni. Burnete l’ho visto come tutti i ragazzi, si stanno allenando con grandissima umiltà e lavorano come professionisti veri, vedremo se riusciamo a dare qualche minutaggio a qualche ragazzo. É una gara insidiosa ma dobbiamo andare con la convinzione di dover soffrire ma con la voglia di fare risultato, noi scenderemo in campo cercando di ottonere i tre punti come sempre, ma io voglio vedere la squadra che lotta e lascia tutto sul campo”.