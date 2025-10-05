Nautica, Lega Navale Italiana Sezione di Napoli compie 125 anni

Un prezioso volume per celebrare 125 anni di storia. Pagine che raccontano traguardi, sfide, successi e l'evoluzione nel tempo di una istituzione partenopea, la Lega Navale Italiana Sezione di Napoli, che ha fatto dell'amore per il mare, dell'impegno nello sport e nel sociale, i capisaldi fondamentali della sua attività. Edito da Guida Editori, curato da Anna Maria Irace, il libro è un interessante excursus che parte dalle origini, dalla fondazione dell'istituzione, fino ad arrivare ai giorni nostri, con l'intento di preservare la memoria degli avvenimenti più significativi e di offrire spunti per il futuro. Alla presentazione parteciperà l'Ammiraglio di Squadra Donato Marzano, Presidente della Lega Navale Italiana. La storia della Lega Navale Italiana Sezione di Napoli è una "lunga navigazione" che racconta, attraverso le sue storie e i suoi protagonisti, l'importanza di diffondere la cultura del mare, di promuovere la sicurezza e il rispetto per l'ambiente marino, di rendere accessibile il mondo della nautica attraverso attività formative e sportive, con un occhio di riguardo per l'inclusione sociale e la salvaguardia del patrimonio costiero.
