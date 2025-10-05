Nautica, Lega Navale Italiana Sezione di Napoli compie 125 anni Un prezioso volume per celebrarne la storia

Un prezioso volume per celebrare 125 anni di storia. Pagine che raccontano traguardi, sfide, successi e l'evoluzione nel tempo di una istituzione partenopea, la Lega Navale Italiana Sezione di Napoli, che ha fatto dell'amore per il mare, dell'impegno nello sport e nel sociale, i capisaldi fondamentali della sua attività. Edito da Guida Editori, curato da Anna Maria Irace, il libro è un interessante excursus che parte dalle origini, dalla fondazione dell'istituzione, fino ad arrivare ai giorni nostri, con l'intento di preservare la memoria degli avvenimenti più significativi e di offrire spunti per il futuro. Alla presentazione parteciperà l'Ammiraglio di Squadra Donato Marzano, Presidente della Lega Navale Italiana. La storia della Lega Navale Italiana Sezione di Napoli è una "lunga navigazione" che racconta, attraverso le sue storie e i suoi protagonisti, l'importanza di diffondere la cultura del mare, di promuovere la sicurezza e il rispetto per l'ambiente marino, di rendere accessibile il mondo della nautica attraverso attività formative e sportive, con un occhio di riguardo per l'inclusione sociale e la salvaguardia del patrimonio costiero.