Juve Stabia al primo ko: la Carrarese batte le vespe 3-0, il tabellino

Primo ko in campionato per la Juve Stabia. La Carrarese ha battuto le vespe con il risultato di 3-0. A segno Schiavi, su calcio di rigore, porta in vantaggio gli apuani che allungo nel finale del match con Hasa al 77' e Zanon al minuto 86. Prima sconfitta per la Juve Stabia che alla ripresa del torneo, dopo la pausa Nazionali, affronterà l'Avellino al "Menti" domenica 18 (ore 17.15).
Il tabellino
Serie B
Settima Giornata
Carrarese - Juve Stabia 3-0
Marcatori: 9’ rig. Schiavi, 77’ Hasa, 86’ Zanon
Carrarese (3-4-2-1): Bleve, Imperiale, Illanes, Calabrese (66’ Oliana), Bouah (51’ Zanon), Zuelli (66’ Bozhanaj), Schiavi, Cicconi, Sekulov (51’ Finotto), Hasa, Abiuso (82’ Torregrossa). All. Calabro. A disp. Fiorillo, Belloni, Rubino, Ruggeri, Distefano, Arena, Parlanti
J. Stabia (3-5-2): Confente, Bellich, Carissoni (66’ Duca), Ruggero (66’ Stabile), Reale (46’ Piscopo), Maistro (75’ De Pieri), Correia, Leone, Giorgini, Burnete, Mosti (79’ Zuccon). All. Abate. A disp. Signorini, Boer, Pierobon, Varnier, Baldi, Cacciamani
Arbitro: Tremolada
Ammoniti: Maistro (J), Bouah (C), Mosti (J), Imperiale (C), De Pieri (J), Leone (J)