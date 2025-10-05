Il Sorrento non sfonda, pari interno contro il Monopoli Costieri e pugliesi si dividono la posta in palio (0-0)

Tante conclusioni in porta, un palo ed una prestazione gagliarda non sono bastate al Sorrento per superare un arcigno Monopoli, che nella ripresa ha comunque impensierito la retroguardia rossonera.

Conte ha scelto Colombini per sostituire l’acciaccato Fusco e ha dovuto inserire Carillo nel riscaldamento al posto di Di Somma (problema muscolare). Per Bolsius e Paglino (subentrato al 27’ a Piras) prima volta in panchina dopo i rispettivi infortuni. Al 10’ primo squillo di Sabbatani, tiro da posizione defilata e respinta di Piana, che poi si è ripetuto al 18’ su punizione laterale di D’Ursi. Lo stesso D’Ursi di sinistro ha sfiorato il palo al 33’ con una conclusione pregevole. Poco dopo Tirelli di testa ha salvato su piazzato di D’Ursi. Sempre il 7 del Sorrento ha colpito stavolta il palo con un destro evidentemente fin troppo preciso al 38’. Monopoli vivo con la volée di Calcagno alta al 40’, unica chance ospite della prima frazione.

In avvio di ripresa, Tirelli ha deviato a lato una conclusione di Fall. Harrasser ha respinto bene poco dopo su Ronco, e compiuto una prodezza sempre su Fall al 17’. Un minuto dopo D’Ursi di testa ha impegnato Piana su cross di Paglino. Al 42’ Plescia ci ha provato al volo, Piana ha effettuato una gran parata. Sul corner successivo, secondo giallo a Paglino: ultima emozione del match.