AC Group Canottieri Napoli: passione e tenacia per affrontare la Serie A1 Bracale: “Impegno massimo per sostenere la squadra, chiediamo il sostegno della città”

Nessun timore reverenziale nell’affrontare il campionato di A1 per la AC Group Canottieri Napoli, che sabato alle 16.30 alla Scandone scende in campo nella seconda gara di campionato contro la Rari Nantes Salerno, dopo la sconfitta esterna con i vicecampioni d’Italia del Brescia.

La presentazione dei giallorossi, allenati da Enzo Massa, è avvenuta oggi nel Salone Carlo De Gaudio del Circolo, alla presenza di Giancarlo Bracale, presidente del Circolo Canottieri Napoli; René Notarangelo, vicepresidente con delega allo sport; Mario Morelli, consigliere delegato al nuoto e alla pallanuoto; Carmen Mauri, general manager di AC Group, main sponsor della squadra; e Sergio Colella, consigliere delegato allo Sport, ai Giovani e agli Eventi della Città Metropolitana di Napoli.

Il presidente Giancarlo Bracale lancia un messaggio forte, in accordo con il presidente Aldo Campaiola del Posillipo, auspicando che le stracittadine tra le due squadre siano una festa per la città: “La pallanuoto a Napoli lancia un messaggio allo sport in generale, in cui lo sport sia momento di inclusione e non di guerriglia urbana. Dal punto di vista sportivo ci aspetta un campionato difficile, ma non ci lasciamo intimorire e sono certo che la squadra metterà il massimo impegno per portare risultati positivi.”

L’allenatore Enzo Massa ha focalizzato il suo intervento su come sia necessario un cambio di passo anche mentale per la squadra: “Noi puntiamo alla salvezza: sarà un campionato duro. Dobbiamo essere molto concentrati perché anche dal punto di vista della preparazione atletica ci sarà molto da lavorare. Ma siamo pronti e carichi per dire la nostra. Auspico che anche in questo campionato ci sia un grande seguito alla piscina Scandone per sostenere la squadra.”

Carmen Mauri, vicepresidente del CdA di AC Group, ha sottolineato: “Rinnovare il sostegno alla Canottieri Napoli per noi di AC Group Italia significa credere, ancora una volta, nella forza dei valori che uniscono sport e impresa: passione, impegno e spirito di squadra. In acqua come nel lavoro, ogni traguardo si raggiunge insieme, con costanza e determinazione. Siamo felici di condividere questo percorso con una realtà che rappresenta al meglio l’energia e l’identità del nostro territorio.”

Anche il capitano Biagio Borrelli si concentra sul gruppo: “Dobbiamo essere concentrati perché ci aspetta un campionato con ritmi più alti, dove nessuna partita può essere presa sottogamba. Abbiamo lottato per tornare in Serie A1 e, con lo stesso spirito, dobbiamo affrontare ogni partita. Sicuramente nelle partite in casa possiamo dire la nostra e ci aspettiamo il sostegno del nostro pubblico. Già domani, con la Rari Nantes Salerno, aspettiamo i nostri tifosi alla Scandone.”

“Festeggiare il ritorno della Canottieri Napoli in Serie A1 dopo cinque anni è come celebrare il Napoli di Antonio Conte in Champions League” – dichiara Sergio Colella, consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana di Napoli. “E il paragone non è ardito né stonato, perché i giallorossi, nel loro glorioso palmarès, vantano la Coppa dei Campioni vinta in finale a Palermo contro il CSKA Mosca. In quella formazione c’erano Mario Scotti Galletta, Marco Pirone, Massimo e Paolo De Crescenzo, Enzo D’Angelo e René Notarangelo, attuale vicepresidente sportivo del Molosiglio. Si preannuncia un campionato interessante, all’insegna dei derby, quello 2025-2026, che vede Napoli capitale europea dello sport.”