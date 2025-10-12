Napoli-Trieste 79-84, Magro: "Gara dai due volti" "Nonostante l’assenza di Bolton abbiamo giocato una partita di grande grinta e voglia"

Sconfitta casalinga per il Napoli Basketball contro la Pallacanestro Trieste. Finale di 79-84 nella seconda giornata della LegaBasket Serie A. "Molto emozionante il debutto davanti al nostro pubblico. - ha spiegato il coach azzurro, Alessandro Magro - Si è sentito un grande apporto da parte dei tifosi. C’è grande voglia di non mollare fino alla fine, Napoli merita grande impegno. Noi stiamo cercando di crescere di settimana in settimana. Abbiamo giocato contro una squadra di grandissimo talento. Partita dai due volti. Abbiamo approcciato troppo timidi, dobbiamo migliorare. Poi siamo rientrati bene, in maniera decisa. La partita è girata su alcuni episodi che ci hanno penalizzato. Sono contento perchè Saccoccia ha tenuto bene il campo, cosi come Gentile, anche Caruso ha giocato una partita diversa rispetto all’esordio. Nel finale, i problemi di falli mi hanno obbligato ad alcune scelte. Mitrou-Long aveva quattro falli ed era ovvio che continuassero ad attaccarlo. Nonostante l’assenza di Bolton abbiamo giocato una partita di grande grinta e voglia. C’è ovviamente dispiacere, abbiamo avuto l’occasione di vincere la partita. Sono troppe le 21 palle perse, mentre il dato dei tiri liberi, 28-9, è sicuramente un dato da osservare".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Seconda Giornata

Napoli Basketball - Pallacanestro Trieste 79-84

Parziali: 19-20, 20-27, 23-9, 17-28

Napoli: Flagg 11, Mitrou-Long 21, El-Amin14, Croswell 10, Faggian, Saccoccia, Gloria ne, Treier, Gentile 4, Simms 13, Caruso 6, Bolton ne. All. Magro

Trieste: Toscano-Anderson 3, Ross 15, Deangeli ne, Uthoff 7, Ruzzier 2, Sissoko 13, Candussi 4, Iannuzzi ne, Brown 14, Brooks 1, Moretti 12, Ramsey 13. All. Gonzalez

Arbitri: Giovannetti, Pepponi, Marziali