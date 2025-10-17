Juve Stabia - Avellino, Abate: "Vissuti tanti derby, è sempre particolare" La conferenza pre-gara del tecnico delle vespe verso l'ottava giornata di campionato

"In queste settimane abbiamo lavorato bene, recuperiamo Candellone e Varnier, abbiamo migliorato la condizione di molti giocatori, anche Pierobon é recuperato. La partita di domani è importante, personalmente ho vissuto molti derby e ogni derby é una partita particolare, domani siamo chiamati in causa a rappresentare la nostra gente, domani Castellammare si deve identificare in noi": così Ignazio Abate ha presentato Juve Stabia - Avellino, in programma domani (ore 17.15) al "Menti".

"La spavalderia dei giovani può fare la differenza"

"Penso che in queste gare l’esperienza sia importante anche se la spavalderia dei giovani può fare la differenza, penso che domani l’aspetto tattico conti poco sarà la voglia di vincere a decidere la gara. - ha aggiunto il tecnico delle vespe - Mi auguro che i tifosi riempiano lo stadio perché i ragazzi se lo meritano, ma se non sarà così lavoreremo affinché le prossime partite vengano sempre di più".