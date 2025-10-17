Vela, domenica a Capri prima edizione del trofeo "Guido Lembo" Il via alle 12 da Marina Grande

Domenica 19 ottobre, alle 12, dalla Marina Grande a Capri prenderà ufficialmente il via la prima edizione del Trofeo Guido Lembo, una regata velica dedicata ai giovani atleti delle categorie Open Skiff Under 13 e Under 17, pensata per celebrare la memoria dell'indimenticato chansonnier dell'Isola Azzurra, espressione autentica dello spirito caprese.

L'evento è organizzato dallo Yacht Club Capri, con il patrocinio ed il supporto della Città di Capri, della Marina di Capri e della Federazione Italiana Vela. Alla regata parteciperanno circa 50 giovani velisti provenienti da diversi circoli nautici italiani, tra cui lo Yacht Club Capri, il Circolo Nautico Posillipo, il Circolo Nautico Sapri, il Club SRWA Canada, il Circolo Velico Azimuth e Ondabuona di Taranto.

"Abbiamo fortemente voluto dedicare un trofeo a Guido Lembo, uno dei simboli di Capri nel mondo - afferma Achille D'Avanzo, presidente dello Yacht Club Capri -. È una manifestazione a cui tengo particolarmente, Guido mi manca moltissimo: signorile, genuino, ospitale. Faremo in modo che questa regata diventi un appuntamento annuale di rilievo, anche a livello internazionale, così come lo è stato il suo talento". Guido Lembo era nato proprio a Marina Grande, da una famiglia di marinai. È rimasto profondamente legato a quel mare per tutta la vita, trovandovi conforto, ispirazione e radici nei momenti più difficili.

La cerimonia di premiazione si terrà alle 16, sempre a Marina Grande al porto turistico, e prevede la consegna di trofei e premi importanti: al primo classificato, sia per la categoria under 13 che under 17, andranno una barca a vela o' pen skill e attrezzature professionali, mentre il secondo e il terzo classificato riceveranno gift card per l'acquisto di materiale sportivo e tecnico di Decathlon.

A consegnare i riconoscimenti saranno il presidente dello YC Capri Achille D'Avanzo; l'avvocato Emilio Ruotolo; l'imprenditore edile Costanzo Porta; Marino Lembo, amico di lunga data dello Yacht Club; Luciano Bersani, presidente di Ascom Capri; Marianna Esposito in rappresentanza di Capri Green e Fontel. Saranno presenti anche il sindaco di Capri Paolo Falco, il Consigliere comunale delegato allo sport Alberto Santarpia, il consigliere comunale delegato ai Borghi e tradizioni Mirko Avellino, il presidente del Porto Turistico Augusto Federico e i membri del CdA Gianluca Viva e Marianna Niola. Presenti la moglie di Lembo e i figli.