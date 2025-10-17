Sorrento, tifosi in piazza per lo stadio Italia: "Vogliamo tornare in città" Corteo di protesta per l'emergenza legata agli impianti sportivi

La manifestazione pacifica organizzata dai tifosi del Sorrento questa mattina per chiedere che venga effettuato al più presto l’adeguamento dello stadio Italia agli standard normativi della Lega Pro ha visto la partecipazione di tantissimi sostenitori rossoneri che hanno esposto l’ormai iconico striscione “Il Sorrento a Sorrento”. Giovani, tifosi storici e semplici appassionati si sono dati appuntamento in Piazza Tasso e hanno poi raggiunto il Comune per incontrare la commissaria straordinaria, Rosalba Scialla.

Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. che in questa settimana si è trovato improvvisamente anche senza un campo di allenamento sia per la prima squadra che per le giovanili (ennesimo problema logistico cui il club ha prontamente ovviato trovando una soluzione alternativa per continuare la regolare attività), resta speranzoso e fiducioso nel lavoro delle Istituzioni preposte affinché ad horas venga nominato il Responsabile Unico del Progetto di ristrutturazione dello stadio Italia e vengano finalmente ripresi i lavori che permetteranno al Sorrento di tornare a casa.