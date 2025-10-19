Napoli Basketball vincente su Treviso: 79-86 e 6 uomini in doppia cifra Coach Magro: "Siamo una squadra che può avere vari protagonisti"

Il Napoli Basketball passa al PalaVerde di Villorba, batte la Nutribullet Treviso con il risultato di 79-86 nella terza giornata di LegaBasket Serie A e conquista la prima vittoria in campionato con i 18 punti di Flagg e Bolton. Doppia cifra anche per Mitrou-Long, El-Amin, Croswell e Simms. "Era una partita importante per entrambe le squadre, con un peso specifico alto nonostante siamo alla terza giornata. - ha spiegato il coach del Napoli Basketball, Alessandro Magro - Abbiamo iniziato contratti, sbagliando parecchi tiri facili. Poi abbiamo preso fiducia. Una delle chiavi è stata la capacità di correre in campo aperto. Avremo tempo di riguardare la partita e capire le motivazioni che ci hanno portato alla vittoria. Vorremo cercare di non ripetere gli errori fatti nel finale. Credo che questa squadra abbia fatto un passo avanti notevolissimo soprattutto in difesa. Abbiamo stazza per difendere forte. Abbiamo lavorato bene su Joe Ragland, cercando di stancarlo, e questo ha pagato. Sei giocatori in doppia cifra vuol dire che siamo una squadra che può avere vari protagonisti. Ci portiamo a casa la vittoria. Alessandro Rossi è un amico, Treviso è una società che apprezziamo. Un grande in bocca al lupo a loro per il prosieguo".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Nutribullet Treviso - Napoli Basketball 79-86

Parziali progressivi: 22-16, 39-43, 54-67

Treviso: Ragland 14, Abdur-Rahkman 9, Torresani, Miaschi 10, Pinkins 13, Bedin ne, Chillo 4, Guidolin ne, Stephens 12, Pellegrino, Olisevicius 17, Spinazzè. All. Rossi

Napoli: Flagg 18, Mitrou-Long 12, El-Amin 11, Croswell 10, Faggian, Saccoccia ne, Gloria ne, Treier, Gentile 6, Simms 10, Caruso, Bolton 18. All. Magro

Arbitri: Quarta, Valzani e Dionisi