Parlati e Pirelli, gli atleti napoletani protagonisti al Judo World Tour Le congratulazioni del Comune

L’amministrazione comunale esprime ancora una volta il proprio orgoglio e le più vive congratulazioni a Christian Parlati ed Enrico Pirelli, atleti napoletani che hanno tenuto alto il nome della nostra città nel prestigioso circuito dell’IJF World Tour.

Christian Parlati ha confermato ancora una volta il suo straordinario talento, conquistando una medaglia d’argento al termine di una gara di altissimo livello.

Ottima prestazione anche per Enrico Pirelli, che nella finale per il bronzo, ha dimostrato determinazione e valore, confermandosi tra i migliori della categoria.

"Il loro impegno, la loro dedizione e il loro spirito sportivo rappresentano un esempio per tutti i giovani napoletani. Sono motivo di orgoglio per la nostra comunità e simbolo di come passione e sacrificio possano portare a grandi traguardi, anche a livello internazionale. Napoli tiferà ancora una volta per loro al prossimo Grand Prix di Zagabria nel mese di novembre", conclude la nota del Comune.

