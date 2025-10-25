Le mani dei clan sul calcio: rinviata la partita tra Juve Stabia e Bari Il provvedimento della Lega B dopo l'inchiesta dell'Antimafia e la nota del Viminale



Juve Stabia-Bari rinviata a data da destinarsi. Dopo l'inchiesta dell'Antimafia che ha posto il club campano in amministrazione controllata, il presidente della Lega B, Paolo Bedin, ha disposto il rinvio della gara casalinga delle "vespe" che era in programma il 29 ottobre.

"La decisione - fa sapere la Lega - arriva a seguito dell'odierna comunicazione del Ministero dell'Interno - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con la quale si richiede di posticipare ad altra data l'incontro, a seguito della segnalazione della Prefettura di Napoli, sulla scorta delle esigenze rappresentate dagli amministratori giudiziari della società Juve Stabia".