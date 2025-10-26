Padova-Juve Stabia 2-2, non bastano Cacciamani e De Pieri: pari in Veneto La squadra di Abate risponde sul campo alla settimana difficile

In un momento particolarmente delicato per vicende extra-sportive, la Juve Stabia dà un segnale importante di continuità. A Padova le Vespe pareggiano 2-2, sfiorando il colpo grosso e dando segnali incoraggianti dal punto di vista del gioco. Sotto dopo 17' per un rigore trasformato da Bortolussi, la squadra di Abate riesce a reagire, trovando il pareggio sul finire della prima frazione con Cacciamani. Nel secondo tempo è il giovane De Pieri a trovare il sorpasso, mettendo in discesa la partita per la Juve Stabia. Cinque minuti dopo (28'), però, è nuovamente Bortolussi a trovare il gol del 2-2. Nel finale sia i veneti che i campani provano a vincerla ma i portieri si esaltano e inchiodano il risultato sul 2-2.

PADOVA-JUVE STABIA 2-2

PADOVA (3-5-2): Fortin; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi (39′ s.t. Favale), Crisetig (1′ s.t. Harder), Varas (1′ s.t. Di Maggio), Ghiglione (1′ s.t. Barreca); Buonaiuto (19′ s.t. Lasagna), Bortolussi. A disp.: Mouquet, Sorrentino, Belli, Seghetti, Boi, Bacci, Villa. All. MAtteo Andreoletti,

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich (13′ s.t. Stabile); Carissoni, Mosti, Leone (13′ s.t. Zuccon), Correia, Piscopo (25′ p.t. Cacciamani); Burnete (13′ s.t. De Pieri), Candellone. A disp.: Signorini, Boer, Reale, Baldi, Maistro, Mannini. All. Ignazio Abate.

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta. Ass. 1: Paolo Bitonti di Bologna. Ass. 2: Andrea Zezza di Ostia Lido. IV° uff.: Andrea Calzavara di Varese. VAR: Manuel Volpi di Arezzo. AVAR: Stefano Del Giovane di Albano Laziale.

RETI: 17′ p.t. rig Bortolussi (P) 46′ p.t. Cacciamani (J) 23′ s.t. De Pieri (J) 28′ s.t. Bortolussi (P)

Note. Spettatori: Paganti 3.080. Ammoniti: Piscopo (J) Crisetig (P) Burnete (J) Sgarbi (P). Angoli: 2-3. Recupero: p.t. 6′ – s.t. 5′.