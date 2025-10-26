Il Napoli Basket batte la UnaHotels Reggio Emilia (95-87) Coach Magro: "Dobbiamo restare umili ma abbiamo il diritto di avere ambizioni"

Il Napoli Basket ha superato la UnaHotels Reggio Emilia con il risultato di 95-87 nella quarta giornata di LegaBasket Serie A. All'Alcott Arena gli azzurri hanno chiuso il primo quarto sotto di 4 punti per poi correre con i 23 punti di Mitrou-Long, i 19 di Flagg e i 15 di Bolton, decisivo nei minuti finali. Napoli sarà ospite della Bertram Tortona nel prossimo turno (gara in programma domenica prossima con palla a due alle 19).

"Umili, ma con il diritto di avere ambizioni"

"Siamo molto felici per la nostra prima vittoria casalinga. - ha spiegato il coach azzurro, Alessandro Magro - Tutto questo potrà portare grande entusiasmo. Uno dei nostri obiettivi è riempire l’Alcott Arena e far partecipare la citta all’evento. Dobbiamo restare umili ma abbiamo il diritto di avere ambizioni. Stiamo crescendo settimana dopo settimana. Questa vittoria nasce dal lavoro in settimana, da quando abbiamo iniziato a preparare questa partita. Complimenti a tutto il mio staff e a tutti quelli che lavorano attorno alla squadra che ci danno un supporto incredibile. I giocatori sono stati disciplinati a seguire quello che abbiamo preparato in settimana".