Vela, America's Cup: American Magic rinuncia, a Napoli non ci sarà "L'attuale struttura non fornisce il quadro necessario per gestire campagna altamente competitiva"

Niente Napoli. American Magic ha annunciato che non parteciperà alla 38a edizione dell'America's Cup, il trofeo velico più antico del mondo che vedrà il capoluogo campano al centro dell'attenzione. "La decisione - annuncia una nota del team statunitense - fa seguito a un'analisi approfondita dell'attuale protocollo e dell'accordo di partnership dell'evento e del loro allineamento con gli obiettivi sportivi e strategici a lungo termine del team". Ad approfondire meglio i motivi della decisione ci pensa il team principal Doug DeVos.

"Dopo un ampio confronto con il Defender, il Challenger of Record e gli altri team, abbiamo concluso che l'attuale struttura non fornisce ad American Magic il quadro necessario per gestire una campagna altamente competitiva e finanziariamente sostenibile per la 38a America's Cup - spiega -. Abbiamo a cuore l'America's Cup e ciò che rappresenta. Tuttavia, per un team impegnato nell'eccellenza a lungo termine, l'allineamento tra sostenibilità finanziaria e prestazioni competitive è essenziale. Al momento, non crediamo che sussistano le condizioni affinché American Magic possa competere."