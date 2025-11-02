Juve Stabia ko a Modena: 3-0 per gli emiliani, il tabellino

Sconfitta al "Braglia" contro il Modena per la Juve Stabia: finale di 3-0 con la rete di Nieling al 14', il rigore trasformato da Gliozzi al 69' e l'autorete di Ruggero nei secondi finali. Seconda sconfitta in trasferta per le vespe, reduci dal pari di Padova prima del turno infrasettimanale con match rinviato, quello con il Bari.
Il tabellino
Serie B
Undicesima Giornata
Modena-Juve Stabia 3-0
Marcatori: 14′ Nieling p.t. (M) 24′ s.t. Gliozzi rig. (M) 45′ s.t. aut. Ruggero (J)
Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Magnino, Santoro (48′ s.t. Nador), Sersanti (28′ s.t. Pyyhtia), Zanimacchia (28′ s.t. Beyuku); Defrel (14′ s.t. Di Mariano); Gliozzi (28′ s.t. Mendes). All. Sottil. A disp. Pezzolato, Bagheria, Ponsi, Caso, Mendes, Massolin, Dellavalle
J. Stabia (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich (14′ s.t. Stabile); Carissoni, Mosti (28′ s.t. Piscopo), Leone, Correia, Cacciamani; Maistro (14′ s.t. Burnete); Candellone (38′ s.t. Gabrielloni). All. Abate. A disp. Signorini, Boer, Reale, Baldi, Mannini, Zuccon, De Pieri
Arbitro: Dionisi
Ammoniti: Bellich (J), Santoro (M), Piscopo (J), Gabrielloni (J)
Recupero: 1' pt, 5' st