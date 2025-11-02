Napoli Basket ko a Tortona: la Bertram vince 87-76 Agli azzurri non bastano 6 uomini in doppia cifra

Finale di 87-76 con la vittoria della Bertram Tortona sul Napoli Basket nella gara della quinta giornata di LegaBasket Serie A. Vital e Olejniczak, rispettivamente con 19 e 18 punti, guidano i piemontesi al successo. A Napoli non basta la distribuzione di risorse e punti: doppia cifra per Flagg, Mitrou-Long, El-Amin, Croswell, Simms e Bolton.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Quinta Giornata

Bertram Derthona Tortona - Napoli Basketball 87-76

Parziali progressivi: 23-19, 43-41, 65-55

Tortona: Vital 19, Hubb 10, Gorham 13, Pecchia 4, Chapman 3, Di Meo ne, Tandia ne, Strautins ne, Baldasso 10, Olejniczak 18, Biligha 8, Riismaa 2. All. Fioretti

Napoli: Flagg 11, Mitrou-Long 10, El-Amin 11, Croswell 13, Faggian 5, Saccoccia ne, Gloria ne, Treier 2, Gentile 2, Simms 10, Caruso, Bolton 12. All. Magro.

Arbitri: Sahin di Messina, Capotorto di Roma, Miniati di Firenze