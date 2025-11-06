Il Napoli Basket cade in casa: sconfitto dal Trapani Seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri nel turno infrasettimanale

Il Napoli Basket subisce una sconfitta all’Alcott Arena, cedendo 97-90 ai Trapani Sharks nella sesta giornata di campionato. L’inizio della partita è da incubo per gli azzurri, con un parziale di 0-11 che li costringe a rincorrere fin da subito. Nonostante ciò, la squadra reagisce con carattere, trovando ritmo e riuscendo persino a ribaltare il risultato nel secondo quarto, chiuso con un vantaggio di due punti. Purtroppo, ogni speranza di completare la rimonta svanisce tra la fine del terzo e l’inizio dell'ultimo periodo, quando Trapani firma l’allungo decisivo. Gli ultimi tentativi dei padroni di casa, spinti anche dal calore di un pubblico numeroso, non bastano a cambiare le sorti del match. Con qualche recriminazione per l’arbitraggio, il Napoli Basket incassa così la sua seconda sconfitta consecutiva.

Simms 21, Mitrou-Long 18 punti, Flagg 16 punti, El-Amin 12 punti, Caruso 8 punti, Croswell 7 punti, Bolton 4 punti, Treier 2 punti, Faggian e Gentile 1 punto.

FOTO: LUCA MORVILLO